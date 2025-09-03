Putin'in Zelensky ile Moskova'da görüşme teklifine Ukrayna'dan tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda tünelin sonundaki ışığı gördüğünü belirtmiş ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi Moskova'ya davet ederek kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından Putin'in Zelensky'yi Moskova'ya davet ederek kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu belirttiği haberi alıntılayarak paylaşım yaptı.

"PUTİN DALGA GEÇMEYE DEVAM EDİYOR"

Sybiha, en az 7 ülkenin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik liderler düzeyinde görüşmeye ev sahipliği yapmak için hazır olduğunu belirtti.

Bu ülkelerin arasında Avusturya, Vatikan, İsviçre, Türkiye ve 3 Körfez ülkesinin yer aldığını kaydeden Sybiha, "Bunlar ciddi teklifler ve Devlet Başkanı Zelensky, her an böyle bir görüşmeye hazır. Ancak Putin, bilerek kabul edilemez teklifler yaparak herkesle dalga geçmeye devam ediyor. Sadece baskının artırılması Rusya'yı barış sürecine nihayet ciddiyetle yaklaşmaya zorlayabilir" ifadelerini kullandı.