Vladimir Zelensky'den Batılı ülkelere Rusya'ya yaptırımları artırın çağrısı

Rusya ve Ukrayna'daki savaş devam ederken Ukrayna batılı ülkelerden yardım istemeyi sürdürüyor.

Danimarka basınına göre, başkent Kopenhag'ın kuzeyindeki Marienborg'a resmi ziyaret düzenleyen Zelensky, Başbakan Mette Frederiksen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

BATIYA 'YAPTIRIMLARI ARTIRIN' DEDİ

Zelensky, buradaki konuşmasında, Rusya ekonomisinin "kötü durumda" olduğunu savunarak, Batılı ülkelere yaptırımları artırmaları çağrısında bulundu.

ABD'YE TEŞEKKÜR

Ukrayna ve Rusya arasında kalıcı barış için ülkesinin güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu yineleyen Zelensky, ABD'nin, bu güvenlik garantileri konusunda "katkı sağlamaya istekli" olduğunu ifade etti.

Zelensky, ABD Başkanı Donald Trump'a güvenip güvenmediğine ilişkin soruya, doğrudan yanıt vermeyerek "ABD'nin desteği için müteşekkir" olduğunu söyledi.

DAHA ÇOK MADDİ DESTEK VURGUSU

ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e barış görüşmeleri konusunda "baskı yapabileceğini" söyleyen Zelensky, Trump ile bu konuyu tekrar ele alacağını ifade etti.

Zelensky, ABD ve Avrupa ülkelerinin "daha çok maddi ve askeri desteğine ihtiyaç duyduklarını" dile getirerek, ülkesinin toprak bütünlüğünden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.