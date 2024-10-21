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Haber Merkezi

ABD'nin en büyük tecavüz davalarından biri olan 'Diddy' tecavüz davasına her gün yeni bir kurban daha ekleniyor.

Yıllarca sektördeki güçlü isimleri yanına alan “Puff Diddy” lakabıyla tanınan Sean Combs, ünlü olmak isteyen genç çocukları, seks tuzağına çekerek bir tecavüz ağı yarattı.

Yıllarca erkek kadın demeden birçok insana tecavüz eden ve bu insanları başkalarına pazarlayan Diddy'nin davası, 2025 yılında görülmeye başlanacak.

İLK KEZ KONUŞTU

Davada birçok kez adı geçen dünyaca ünlü rapçi 50 Cent, uzun yıllardır kavgalı olduğu Diddy'nin davasına ilişkin ilk kez konuştu.

50 Cent, Diddy'nin yaptığı iddia edilen eylemler hakkında “Son derece çirkin şeyler yapıyormuşum gibi görünüyor, ama yapmadım.” dedi.

"10 YILDIR SÖYLEDİKLERİMİ SÖYLÜYORUM"

Yıllar boyunca Combs'a seslenmek için sesini kullandığını savunan rapçi, Combs’un 17 Eylül'de seks kaçakçılığı, haraç toplama ve fuhşa aracılık etmekle suçlanmasının ardından ilk kez konuştu.

Combs skandalı ortaya çıkmadan önce, konserleri sırasında ve sosyal medyada Combs'un hayatıyla dalga geçtiğinden bahseden 50 Cent, “Bakın, son derece çirkin şeyler yapıyormuşum gibi görünüyor ama yapmadım. Sadece 10 yıldır söylediklerimi söylüyorum.” dedi ve “Bu sadece benim bakış açım. Bunca zamandır bu tür şeylerden uzak durdum, çünkü bu benim tarzım değil." diye ekledi.

KATİLLİKLE SUÇLAMIŞTI

İkili arasındaki gerginlik ilk olarak, 50 Cent'in Combs'u 1997 yılında rapçi Notorious B.I.G.'nin ölümünde parmağı olmakla suçladığı “The Bomb” adlı göndermeli parçası yayınlandıktan sonra, 2006 yılında başladı. Combs, suçlamalar ve bu konuda yorum yapmayı reddetti.

Tutuklanmasının ardından gözden düşen yıldıza yönelik suçlamalarla ilgili 50 Cent’in bir belgesel hazırladığı açıklandı.

"BU ÖNEMLİ ETKİLERİ OLAN BİR HİKAYE"

People’a yaptığı açıklamada ünlü rapçi, “Bu, önemli etkileri olan bir hikaye. Sadece manşetlere ya da şimdiye kadar görülen kliplere değil, onlarca yıla yayılan karmaşık bir anlatı. Sessizlere ses olarak özgün ve incelikli bakış açıları sunma kararlılığımızı sürdürüyoruz.” dedi.

İnsanlara, hip hop kültürünün Sean Combs'un hikayesinden ibaret olmadığını hatırlatmayı amaçlayan 50 Cent, “Bireysel eylemlerin kültürün daha geniş katkılarını gölgelemesini engellemeyi amaçlıyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.