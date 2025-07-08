Rapor: İngiltere'de bazı çocukların durumu 'Dickens romanlarını' andırıyor

İngiltere'nin sokaklarında yaşayan evsizlerin içinde çocuk yaştakiler de var.

Ülkede bazı çocukların durumunun, ünlü İngiliz yazar Charles Dickens'ın romanlarında tasvir ettiği gibi olduğu gözlemleniyor.

RAPOR YAYIMLANDI: BAZI ÇOCUKLAR ISITMASIZ EVLERDE YAŞIYOR

İngiltere'de yayımlanan yeni bir rapor, ülkede bazı çocukların ısıtmasız evlerde, sağlıksız koşullarda ve temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde yaşadığını ortaya koydu.

ÇOCUKLAR YOKSULLUĞU İÇSELLEŞTİRİLDİ

Raporda, çocukların ısınmayan evlerde, yemek yiyebilecek alan olmadan, banyoda mahremiyet sağlanamadan ve güvenli şekilde okula ulaşamadan büyüdüğüne işaret edilerek, çocukların yaşadığı yoksulluğu artık içselleştirdiğine ve birçoğunun temel eksiklikleri sıradan bir durum gibi kabullendiğine dikkat çekildi.

AİLELER TEMEL İHTİYAÇLARA ERİŞEMİYOR

Yine çocukların, ailelerinin ısınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlara erişimde zorlandığı, kalabalık ve sağlıksız evlerde yaşadıkları, sürekli yer değiştirmek zorunda kaldıkları ve bu durumun eğitimle birlikte ruhsal sağlıklarını da olumsuz etkilediği aktarıldı.

FARELİ EVLER

Özellikle bazı çocukların küflü, fareli evlerde yaşadıklarını, yatacak yerlerinin dar olduğunu ve okula ulaşmak için saatlerce yürüdüklerini anlatmaları raporda dikkat çeken unsur olarak yer aldı.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMDE EŞİTSİZLİK

Gıda güvencesi ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizlikler, devlet yardımlarına ulaşmadaki bürokratik zorluklar ve ulaşım yetersizliği de raporda öne çıkan sorunlar arasında bulunuyor.

"KÜFLENMEMİŞ, FARELERLE DOLU OLMAYAN GÜVENLİ BİR EV İSTİYORLAR"

De Souza, çocukların artık sadece ebeveynlerinin endişelerine tanıklık etmekle kalmayıp geçim sıkıntısını doğrudan yaşadığını belirterek, şunları kaydetti: