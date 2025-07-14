Refah'ta insanlık dramı: Yardım arayan Filistinlilere ateş açıldı

Filistinlilere yönelik insanlık dışı tutumunu sürdüren İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor...

İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının yanında bölgeye yardım girişlerine de izin vermemesiyle birlikte, Filistinlilerin hayatta kalma mücadelesi daha da zorlaşıyor.

YARDIM ARAYAN FİLİSTİNLİLERE ATEŞ AÇILDI

İsrail ordusu, yeni bir skandala daha imza attı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülerde, ABD ve İsrail destekli yardım kuruluşu GHF'nin Refah'ta kontrolündeki yardım merkezlerinden birinde yardım arayan Filistinlilere ateş açıldığı kayda geçti.

İSRAİL ATEŞİNİN ALTINDA KALDILAR

Söz konusu videoda, ateş açanlara ilişkin detaylara yer verilmezken GHF'nin Gazze Şeridi'nde çalışmalarına başlamasından bu yana, vadedilen yardımı almaya çalışan 500'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü belirlendi.

İSRAİL'İN YARDIM DAĞITIM MERKEZLERİNE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail'in, Gazze'de yardım girişlerine izin vermemesiyle, Gazze'de özellikle çocuklar, yeterli beslenmeye ulaşamadıkları için açlıkla mücadele ediyor ve can veriyor.

İsrail ordusunun 27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtım noktalarına düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 833'e, yaralananların sayısının da 5 bin 432'ye yükseldiği belirtildi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 58 BİNİ GEÇTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 58 bin 26'ya, yaralıların sayısının da 138 bin 520'ye çıktığı bildirildi.