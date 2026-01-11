Rıza Pehlevi’den protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, yayınladığı video mesaj aracılığıyla İran’daki protestoculara seslendi.

"İRAN REJİMİNİ CİDDİ ŞEKİLDE ZAYIFLATTINIZ"

Göstericilerin 3 gecedir sokakları doldurduğunu söyleyen Pehlevi, "Güçlü ve cesur varlığınızla, Ali Hamaney'in baskısını ve İran rejimini ciddi şekilde zayıflattınız" dedi.

İran yönetiminin rejime bağlı asker bulma ve sokaklardaki milyonlarca insanla başa çıkma konusunda zorlandığına dair güvenilir raporlar aldığını söyleyen Pehlevi, "Şu ana kadar birçok silahlı kuvvet ve güvenlik gücü mensubu görev yerlerini terk etti veya halkı bastırmaya yönelik emirleri çiğnedi" ifadelerini kullandı.

"YALNIZ OLMADIĞINIZI BİLİN"

Hamaney'in elinde İran ve İranlıların düşmanı olan şiddet yanlısı azınlık bir paralı askerler grubunun kaldığını iddia eden Pehlevi, "Yaptıklarının bedelini ödeyeceklerini biliyorlar" diye konuştu.

İran halkına daha önce yaptığı birlik olma ve protesto gösterilerine destek verme çağrısını yineleyen Pehlevi, "Yalnız olmadığınızı bilin. Dünyanın dört bir yanındaki yurttaşlarınız gururla sesinizi haykırıyor ve onların görüntülerini televizyon ekranlarında mutlaka göreceksiniz" diye konuştu.

TRUMP’IN DESTEK AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

Dünyanın İran’ın ulusal devriminin yanında olduğunu ve İran halkının cesaretine hayranlık duyduğunu vurgulayan Pehlevi, "Özellikle, özgür dünyanın lideri ABD Başkanı Donald Trump, tarif edilemez cesaretinizi dikkatle gözlemledi ve size yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı. Sokakları terk etmeyin. Kalbim sizinle. Yakında yanınızda olacağımı biliyorum" şeklinde konuştu.