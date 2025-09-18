Robot Alışveriş Merkezi açıldı: İnsansı robotlar satışa çıktı! Fiyatları milyonları buluyor

Teknoloji devrimlerinin merkezlerinden biri haline gelen Çin’in başkenti Pekin, şimdi de perakende dünyasında çığır açan bir gelişmeye sahne oldu.

Dünyada örneklerine nadiren rastlanan ve türünün ilk temsilcilerinden biri kabul edilen “Robot Alışveriş Merkezi” kapılarını müşterilere açtı. Bu özel mağaza, klasik alışveriş deneyimini geride bırakarak ziyaretçilerini adeta bilim kurgu filmlerinden çıkmış bir atmosferle karşılıyor.

Raflarda, Albert Einstein’ın gerçekçi replikalarından insansı robotlara, günlük yaşamı kolaylaştıran yapay zekâ destekli cihazlardan çocukların ilgisini çekecek etkileşimli teknolojilere kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

FİYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Robot Alışveriş Merkezi olarak adlandırılan bu mağazada robotların fiyatları da dikkat çekiyor. Fiyatlar robotların özelliklerine ve karmaşıklıklarına göre değişiklik gösteriyor.

2 bin yuan (yaklaşık 278 dolar) gibi erişilebilir fiyatlardan başlayan robotlar milyonlarca yuan gibi oldukça yüksek fiyatlara kadar çıkıyor.

Ziyaretçiler, köpek robotlar ve satranç oynayan robotlar gibi çeşitli modellerle doğrudan etkileşime geçme fırsatı buluyor.