Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur sonuçları iptal edildi

AA

Romanya'da seçim heyecanı sürerken dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Romanya Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarının iptali yönünde karar alındığı bildirildi.

Bu kapsamda seçim sürecinin yeniden başlatılması istendi.

İKİNCİ TUR İÇİN OY KULLANMA İŞLEMİNE BAŞLANDIĞI BİLDİRİLDİ

Açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi için yeni bir planlama yapılması gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu tarihi 8 Aralık olarak planlanırken NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin karşı karşıya gelmesi bekleniyordu.

Bu arada, yurt dışında yaşayan Rumen seçmenlerin pazar günü yapılması planlanan ikinci tur için oy kullanma işlemine başladığı da kaydedildi.

RUSYA'NIN SEÇİMLERİ ETKİLEMEYE ÇALIŞTIĞI İMA EDİLMİŞTİ

Yerel basında yer alan haberlerde, ilk turda "yabancı güçlerin" dahli olduğu yönünde yayımlanan belgelerin mahkemenin iptal kararını etkilediği bildiriyor.

Romanya'da İstihbarat Servisinin gizliliğini kaldırdığı dosyalara dayandırılan haberlerde, seçim kampanyasını TikTok sosyal medya hesabı üzerinden yürüten Georgescu'nun yabancı ve nüfuslu kişiler tarafından internet üzerinden destek gördüğü belirtilirken Rusya'nın, seçimleri etkilemeye çalıştığı ima edilmişti.

Öte yandan Romanya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Georgescu oyların yüzde 22,95'ini, Lasconi de yüzde 19,17'sini alarak ikinci tura yükselmişti.