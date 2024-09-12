Romanya'da kapı tutucu olarak kullanıyordu: Değeri 1 milyon doların üzerinde çıktı
Haber Merkezi

Romanya'nın güneydoğusundaki Colti köyünde yıllarca kapı tutucu olarak kullanılan bir taş, milyonlarca yıllık amber olduğu ortaya çıkınca büyük bir keşfe dönüştü.

Yaklaşık 1,1 milyon dolar (37 milyon 400 bin lira) değerindeki bu değerli taş, Colti köyünde yaşayan yaşlı bir kadın tarafından bulundu.

YAŞLI KADIN KAPIYI TUTSUN DİYE KULLANIYORDU

Kadının ölümünden sonra evi miras alan akrabası, taşın sıradan bir kapı tutucu olmadığından şüphelendi ve taşın değerini öğrenince şaşkınlık yaşadı.

Taş, devletine satılarak Krakow’daki Tarih Müzesi'nde incelendi. Uzmanlar, amberin 38 ila 70 milyon yıllık olduğunu belirtti.

New York Times'ın aktardığına göre taş, 2022'den beri Buzau İl Müzesi'nde sergileniyor.

DEĞERLİ BİR TAŞ

Öte yandan amber, milyonlarca yıl önce ağaçlardan akan reçinenin fosilleşmesiyle oluşan, sıcak tonlarıyla bilinen değerli bir olarak tanınıyor.

Özellikle Romanya'nın Buzau Nehri kıyısında bulunan "rumanit" olarak bilinen kırmızımsı kehribar, 1920'lerden bu yana çıkarılıyor.

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Can Badak
Editör