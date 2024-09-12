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Romanya'da kapı tutucu olarak kullanıyordu: Değeri 1 milyon doların üzerinde çıktı

Romanya'da kapı tutucu olarak kullanıyordu: Değeri 1 milyon doların üzerinde çıktı Romanya’nın güneydoğusunda bir dere yatağından toplanan ve onlarca yıl ‘kapı tutucu’ olarak kullanılan taş milyonlarca yıllık amber çıktı. Yaşlı bir kadının bulduğu taşın değeri yaklaşık 1,1 milyon dolar (37 milyon 400 bin lira.)