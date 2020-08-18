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    Romanyalı pop star Tavy Pustiu, öldüğü kazayı kaydetti

    Dikkatsizlik sonucu trenin çarptığı araçtaki sanatçı, hayatını kaybetti. Eşi ise ağır yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2020 - 13:05
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    Romanyalı pop star Tavy Pustiu, öldüğü kazayı kaydetti

    Romanya'da bir pop star, kaza yaptığı anları kayda aldı.

    Prahova şehrinde yaşanan kazada Tavy Pustiu adlı pop star, yüksek sesle müzik dinlediği aracıyla ilerliyordu.

    Pustiu, olacaklardan habersiz etrafa ve yanında bulunan eşine baktı.

    DİKKATSİZLİK KAZAYA NEDEN OLDU

    Keyifli yolculuklarına bir süre devam eden çift, dikkatsizliğin kurbanı oldu. Hemzemin geçitte yaklaşan tren, 29 yaşındaki pop starın kullandığı araca çarptı.

    KENDİ ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALI

    Kazadan hemen önce Tavy Pustiu'nun çığlıkları kameraya yansıdı. Pustiu hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.

    Kaza sonrasında aracın hurdaya döndüğü görüldü.

    Romanyalı pop star Tavy Pustiu, öldüğü kazayı kaydetti ViDEO

    Romanyalı pop star Tavy Pustiu, öldüğü kazayı kaydetti #1

    Romanyalı pop star Tavy Pustiu, öldüğü kazayı kaydetti #2

    Romanyalı pop star Tavy Pustiu, öldüğü kazayı kaydetti #3

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