Cuma akşamlarının favori dizisi haline gelen Kızılcık Şerbeti, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi.
Başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi televizyon dünyasının sevilen isimlerinin doldurduğu dizi, her bölümüyle unutulmaz anlar yaşatıyor.
Dün akşam yayınlanan bölüm, heyecanı doruklara çıkardı, izleyicilerin gözü yeni bölüme çevrildi.
Diziden ilk fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak...
Görkem ve Fatih boşanacak mı?
Fatih, Giray ve Doğa'yı gördükten sonra kıskançlık krizleri geçiriyor. Görkem, Fatih'in eski karısını kıskanmasıyla büyük kriz çıkaracak.
Ömer, Fatih'e Görkem'den boşanmayı düşünmesini söylüyor. Ancak Görkem bu durumda boş durmayacak. Ömer'le birlikteliğini ortaya çıkaracak mı?
İşte Kızılcık Şerbeti 62. bölüm fragmanı...