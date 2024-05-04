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Kızılcık Şerbeti 62. bölüm fragmanı: Doğa krizi, Fatih'in evliliği bitiriyor! "Görkem'den boşanmalısın"

Kızılcık Şerbeti 62. bölüm fragmanı: Doğa krizi, Fatih'in evliliği bitiriyor! "Görkem'den boşanmalısın" Show TV'nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam yayınlanan bölümle izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyonların gözü yeni bölüme çevrildi. Fatih, Doğa ve Giray'ı gördükten sonra bakın ne yapacak. İşte Kızılcık Şerbeti 62. bölüm fragmanı...