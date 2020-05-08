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    Ruanda’da sel nedeniyle 65 kişi yaşamını yitirdi

    Ruanda'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 65 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 07.05.2020 - 23:44
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    Ruanda’da sel nedeniyle 65 kişi yaşamını yitirdi

    Ruanda’nın Gakenke bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeni ile sel meydana geldi.

    65 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Yetkililer, meydana gelen sel nedeni ile 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 91 evin ise kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Yetkililer, ayrıca 5 köprüde ve kilometrelerce yolda hasar olduğunu duyurdu.

    Meteoroloji Uzmanları, alışılmışın dışında şiddetli yağışlar konusunda halka uyarı yaparak, riskli bölgelerden uzak durmalarını istedi.

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