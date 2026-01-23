ABD'li bir anne oğullarını 9 yıl boyunca eve hapsedip bebek gibi besledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin New York şehrinde bir annenin evlatlarına yaptıkları, akıllarda korku filmleri canlandırdı.

Komşularının anlattığına göre, 64 yaşındaki Lissette Soto Domenech, 14 yaşındaki ikiz oğullarını neredeyse on yıl boyunca Bronx'taki evinde hapis tuttu.

BEZ BAĞLADI, BİBERONLA BESLEDİ

Çocuklarının sonsuza kadar bebek kalmalarını isteyen Domenech'in, oğullarına bez bağladığı ve hala biberonla beslendiği raporlandı.

Oğullarını apartman dairesinde yıllarca saklaması diğer sakinler tarafından fark edilince, şehrin Çocuk Hizmetleri İdaresi'ne defalarca şikayetler iletildi.

YETKİLİLER GEÇ ULAŞTI

Daha önce birkaç kere daha apartman dairesine girmeyi deneyen yetkililer, sonuncu denemelerinde Domenech'in kapıyı açmasıyla çocukların 9 yıldır esir tutulduğu eve nihayet girebildi.

Aynı apartmanda oturan bir komşu, "Bir şeyin yapılması bu kadar uzun sürmemeliydi. Takip işlemlerini yapmaları gerekiyordu. Belli ki birileri görevini yapmıyordu." dedi.

ÇOCUKLAR AÇ BIRAKILDI

8 yaşında ve oldukça zayıf bir kız çocuğunun da bulunduğu söylenen dairede 9 yıl boyunca tutulmuş olan ikiz oğulların, yaklaşık 25'er kilo olduğu New York Post gazetesinde bildirildi.

Yaşlarına göre ortalama kilonun yarısına sahip olan çocuklar, Montefiore Çocuk Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

ÇOCUKLARINI SONSUZA KADAR BEBEK TUTMAYA ÇALIŞTI

"Bence onların büyümelerini istemiyordu" diyen bir komşu, "Onların sonsuza dek bebek kalmalarını istiyordu. Sadece bebek istiyordu, hepsi bu. Onların sonsuza dek bebek kalmalarını ve asla kaybetmemeyi istiyordu." yorumunda bulundu.

Emniyet kaynakları komşunun şüphesini doğrulayarak soruşturmacıların, Domenech'in ikiz oğullarını küçük yaşta dünyadan izole ettiğine ve onları sonsuza dek bebek tutmak için hastalıklı bir arayışa girdiğine inandığını açıkladı.