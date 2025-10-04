Rum komandolardan KKTC'ye provokatif mesaj

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bildiğiniz gibi...

GKRY tarafında düzenlenen askeri geçit töreninde yürüyen komandolar, “Karpazdan gireceğiz! Ya hürriyet ya ölüm” şeklinde sloganlar atarak Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi’ne yönelik tehdit içeren hadsiz ifadelerde bulundu.

Tribünlerdeki kalabalığın bu sloganlara alkışla karşılık vermesi de dikkat çekti.

KARPAZ VURGUSU

Rum komandoların özellikle Karpaz’ı hedef göstermesi, bölgenin stratejik öneminden kaynaklanıyor. Adanın kuzeydoğusunda yer alan Karpaz Yarımadası, yoğun Türk nüfusunun yaşadığı bir bölge.

Rum komandoların bu bölgeyi hedef alan sloganları, adanın tamamına yönelik olan sinsi niyetlerini açığa çıkarıyor.

SİLAHLANMA HAMLELERİ

GKRY’nin son dönemde askeri faaliyetlerini hızlandırdığı gözleniyor.

İsrail ile askeri iş birliğini derinleştiren yönetim, bölgeye hava savunma sistemleri yerleştirerek askeri kapasitesini yükselttiğine inanıyor.

Daha önce limanlarını Hindistan savaş gemilerine açma konusunda Hindistan ile mutabakata da varan GKRY, Haziran ayında Hindistan Başbakanı Modi tarafından da ziyaret edilmişti.

Ayrıca GKRY eski Türk köyü olan Tatlısu'daki Mari üssünü ABD'ye vermişti.