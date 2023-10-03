Rus basını: Putin 2024 seçimleri için adaylığını ilan edebilir Rusya Devlet Başkanı Putin'in, gelecek ay yapılacak konferansta adaylığını açıklayabileceği belirtildi. Kremlin, "Putin'le kimse rekabet edemez" açıklamasında bulundu.

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Rusya'da gelecek yıl devlet başkanlığı seçimleri gerçekleştirilecek.

Rus basını, ülkenin mevcut lideri Vladimir Putin'in yeniden aday olabileceğini yazdı.

Putin'in 2024 hesapları

Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, yakında 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağını ilan edebilir.

Putin'in böylece 2030 yılına kadar iktidarda kalmasının önünün açılabileceğine dikkat çekildi.

Rus liderin, kasım ayında düzenlenecek bir konferans kapsamında, gelecek yılın mart ayındaki seçimlere katılacağını açıklayabileceği düşünülüyor.

Kremlin: Onunla kimse rekabet edemez

Putin'in konferansta neler yapabileceğine dair başka senaryoların da bulunduğu ve nihai kararın kendisine ait olduğu kaydedildi. Kremlin, konuyla ilgili yorum yapmadı.

Putin, 1999'da Boris Yeltsin'den görevi devraldı ve Josef Stalin'den bu yana diğer tüm Rus liderlerden daha uzun süre liderlikte kaldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçen ay yaptığı açıklamada, Putin aday olmaya karar verirse kimsenin onunla rekabet edemeyeceğini söylemişti.

Batı: Savaş suçlusu

Öte yandan Batı, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Putin'in savaş suçlusu olduğunu vurguluyor.

Putin ise olası Rusya-NATO çatışması riski konusunda defalarca uyarılarda bulunmuştu.

Batı, Rusya ile çatışma istemediğini, yalnızca Ukrayna'nın Rus güçlerini yenmesine yardım etmek istediğini belirtiyor.

Kremlin de buna karşılık Batı'nın hiçbir zaman Rusya'nın Ukrayna'daki yenilgisini sağlayamayacağını ifade ediyor.