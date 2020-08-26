Rus basını: Türkiye'nin doğalgaz keşfi, Rusya'yı etkileyecek

Karadeniz'deki keşifle birlikte Türkiye'nin, enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir adım attığı belirtildi. Doğalgaz alımı müzakerelerinde Ankara'nın elinin güçlendiği vurgulandı.

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi, Rusya'da geniş yankı uyandırdı.

Nezavisimaya gazetesi, bulunan doğalgaz sahasının Rusya'nın arzını daha az çekici hale getirdiğini yazdı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğu sözlerine dikkat çekildi.

ANKARA'NIN ELİ GÜÇLENDİ

Doğalgazın bulunmasıyla birlikte, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı konusunda önemli bir adım attığı kaydedildi.

Uzmanların görüşüne yer verilen haberde, "Ankara, uzun vadede Rusya'dan doğalgaz alımını azaltmaya çalışabilir veya daha uygun bir fiyat karşılığında müzakereler başlatabilir." denildi.

Erdoğan: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz bulduk ViDEO

POTANSİYEL FİYATI 80 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin birkaç yıl içinde keşfedilen doğalgazı iç pazara sunmanın planlarını yaptığı, gazın potansiyel fiyatının mevcut şartlar altında 80 milyar dolar olduğu aktarıldı.

CARİ AÇIK KAPANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, keşifle ilgili olarak, ülkenin cari açığının kapatılacağına ve cari fazlanın konuşulmaya başlanacağına vurgu yaptığı hatırlatıldı.

Berat Albayrak doğalgazın ekonomiye etkilerini anlattı ViDEO