Rus general, Kursk bölgesinde öldü

Primorsk Bölge Valisi Oleg Kojemyako, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mihayil Gudkov ve bazı askerler Kursk bölgesindeki görevleri sırasında hayatlarını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

"RUSYA KAHRAMANI" UNVANI ALMIŞTI

“Rusya Kahramanı” unvanını taşıyan Gudkov, son olarak Pasifik Filosu’na bağlı 155. Deniz Tugayı'nın komutanlığını yürütüyor ve Ukrayna güçlerine karşı düzenlenen çatışmalarda aktif rol alıyordu.

Tuğgeneral Gudkov, Mart ayında Rusya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevine atanmıştı.