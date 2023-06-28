Rus General Sergey Surovikin'in, Wagner'in silahlı isyanını önceden bildiği iddia edildi Wagner'in lideri Prigojin'in Rus komutanlardan destek aldığı ihtimali üzerinde duruluyor. ABD basınına göre, Surovikin, planlarından haberdar olduğu Prigojin'e destek sağladı.

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Yevgeniy Prigojin öncülüğündeki Wagner paralı asker grubunun Rusya'daki başkaldırı girişiminin yankıları sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakınındaki isimlerden biriyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Rus generalin adı Wagner'le gündeme geldi

New York Times gazetesinin konuya ilişkin Amerikan istihbaratına bilgi sağlayan ABD'li yetkililerin görüşlerine dayandırdığı haberinde, Rus General Sergey Surovikin'in, Wagner'in isyan planlarından haberdar olduğu öne sürüldü.

Haberde, "Wagner'in lideri Prigojin, Rusya ordusu içinden desteğe sahip olduğuna inanmış olabilir." ifadesi kullanıldı.

Surovikin, Prigojin'e yardım etti iddiası

ABD'li yetkililer, Ukrayna'da görevli eski Rus komutanın, Prigojin'in geçen hafta sonu meydana gelen eylemlerin planlanmasına yardım edip etmediğini öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

Analistlerin, Surovikin hakkında "Ukrayna'nın geçen yılki karşı saldırısının ardından muharebe hatlarında savunmayı güçlendirmeye yardımcı olan saygın askeri lider." şeklindeki görüşlerine dikkat çekildi.

Askerler arasında popüler

Surovikin'in yerinin ocak ayında değiştirildiği, ancak sahadaki operasyonların yürütülmesinde etkin olmaya devam ettiği ve askeri birlikler arasındaki popülerliğini koruduğu kaydedildi.

"Diğer Rus generallerin de desteklediğiyle ilgili işaretler var"

Haberin devamında şu iddialara yer verildi:

Amerikalı yetkililer, diğer Rus generallerinin de Prigojin'in Savunma Bakanlığı'nın liderliğini zorla değiştirme girişimini desteklemiş olabileceğine dair işaretler olduğunu anlattı.



Mevcut ve eski ABD'li yetkililer, Prigojin'in, iktidardaki diğer kişilerin yardımına geleceğine inanmadığı sürece ayaklanma başlatmayacağını söyledi.

"Putin karar vermeli"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, General Surovikin'in Prigojin'e yardım ettiğine inanıp inanmadığına karar vermesi gerektiği savunuldu.