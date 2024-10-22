Rus Korgeneral, Suriye’deki çatışmada öldürüldü

Suriye’nin Lazkiye kırsalında çıkan çatışmada Rus Korgeneral Nikolai Mihaylenko öldürüldü.
RUS KORGENERAL MİHAYLENKO İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Sivastopol Valisi, Korgeneral Nikolai Mihaylenko’nun öldürüldüğünü ve Kırım’a bağlı Sivastopol’de Mihaylenko için cenaze töreni düzenlendiğini duyurarak, “Nikolai Mihaylenko, Suriye Arap Cumhuriyeti’nde özel askeri görevler sırasında öldü” ifadelerini kullandı.
Rus basını, Mihaylenko’nun kaçırılan bazı Rus askerlerini kurtarma operasyonları sırasında Lazkiye kırsalında terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla girdiği çatışma sırasında öldüğünü belirtti.
Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşta Şam rejimini destekleyen Rusya’nın, Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü ve Tartus kentindeki Lojistik Destek Merkezi’ndeki askeri varlığı bulunuyor.
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