Rus medyasından Macron yorumu: Erdoğan'ı alt etmeye çalıştı, beyblade gibi döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Macron’la gerçekleştirdiği görüşmede sergilediği beden dili, uluslararası basının da dikkatini çekti.

"EMANUEL MACRON BEYBLADE GİBİ DÖNDÜ"

Daha önce Arnavutluk'taki zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron geldiğinde ayağa kalkmaması ve Macron'un elini koyduğunda yaptığı hareketi, "Macron, Erdoğan'ın güç oyununda parmağını sabitledi. Türk Cumhurbaşkanı, Arnavutluk zirvesinde yerinden kalkmaya bile zahmet etmiyor. Sonundaki gülümsemesi her şeyi anlatıyor" diye yorumlayan Rus devlet televizyonu Russian Today, iki liderin Hollanda'daki görüşmesi hakkında da dikkati çeken bir yorum yaptı.

"Macron'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alt etmeye çalıştığını ancak Beyblade gibi döndüğünü" yazan RT, "Fransa Cumhurbaşkanı esnemeye çalıştı ancak Erdoğan'ın vücut diliyle 'Size büyüklerinize saygı göstermeniz öğretilmedi mi?' " dediğini vurguladı.