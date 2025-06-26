Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma hamlesine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun çalışma temposunu sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Hollanda'daydı.

NATO'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Burada dünyaya önemli mesajlar veren Erdoğan, bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Onlardan biri ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oldu.

YİNE FAKA BASTI

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üstünlük kurmaya çalışan Macron yine faka bastı.

ÜSTÜNLÜK KURMAYA ÇALIŞTI

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesi iki lider fotoğraf vermek için tokalaşırken Macron, geçtiğimiz görüşmelerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı üstünlük kurmaya çalıştı.

ERDOĞAN İZİN VERMEDİ

Bu anlarda Erdoğan'ın baskın tavırlarıyla Macron'a ters köşe yapması dünya basını ve sosyal medyada yine gündem oldu.

"SERT KAYAYA ÇARPTI"

Sosyal medyada viral olan görüntülerde kullanıcılar, "Macron sert kayaya çarptı" şeklinde yorumlar yaptı.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DA BENZER GÖRÜNTÜLER OLUŞMUŞTU

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emmanuel Macron'un tokalaşması yine gündem olmuştu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesinde, Cumhurbaşkan Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un tokalaştığı görüntüler gündem oldu.

SANİYELERCE PARMAĞINI BIRAKMAMIŞTI

O anlarda Macron, elini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli üstüne koyarak psikolojik üstünlük kurmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Macron'un parmağını saniyelerce tuttu ve bırakmadı.