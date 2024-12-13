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Suriye'de Baas rejimi düştü, Esad Rusya'ya kaçtı.

Suriye halkından çaldığı 135 milyar dolarla Moskova'ya kaçtığı ortaya çıkan Esad'ın buradaki geleceği ise tartışma konusu.

"RUS HALKININ HİZMETİNDE OLDUĞUNU KANITLAMALI"

Batı basınında, Moskova'nın en lüks yerlerinden birinde 30 milyon sterline konut aldığı ve lüks yaşamına devam ettiği iddia edlen Esad için Rusya milletvekili Dimitriy Kuznetsov'dan dikkat çeken bir öneri geldi.

Kuznetsov, Esad'ın Rus halkının hizmetinde olduğunu kanıtlaması gerektiğini söyledi.

Esad'ın bunu kanıtlamak için Donbas'ta görevlendirilmesini isteyen Kuznetsov şöyle konuştu:

"DONBAS'TA BİR BİRİMİN YÖNETİMİNE GETİRİLSİN"

“Beşar Esad’ın, Rus halkının hizmetinde olduğunu kanıtlaması gerek.

Bence Esad’a, Donbas'ta savaştan etkilenen bölgelerden birinin yönetimi verilebilir ve ailesiyle birlikte Mariupol'daki yeni binalardan birine yerleşebilir. Ayrıca Emir Kusturica'nın Donbas'ta Dostoyevski hakkında bir film çekmesini de destekleyebilir.

Eğer Donbas'ın yeniden inşasına katkı sunarsa vatandaşlık konusunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

GERİLİMİN MERKEZİ DONBAS

Donbas, 3 yıldır devam eden Ukrayna-Rusya savaşının temel nedenlerinden biriydi.

İki ülke arasındaki tarihi sorun kapsamında Donbas'ın bazı bölümleri Rus-Ukrayna Savaşı'ndan beri tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti tarafından yönetiliyordu.

Bölge, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'ya ilhak edildi.