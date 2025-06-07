Rus paralı asker grubu Wagner, Mali'den çekildi

AA

Terör örgütlerinin sardığı Mali'de etkin görev yapan Rus paralı asker grubu Wagner, 3 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor.

Wagner'den yapılan açıklamada, Batı Afrika ülkesinde yürüttüğü operasyonları "başarıyla tamamladığı" belirtilerek, Mali’den çekilindiği açıklandı.

MALİLİ ASKERLER YÖNETİMİ ELE ALDI

Mali'deki silahlı gruplara karşı yürütülen mücadelede ülkenin tüm bölgesel merkezlerinin yeniden Malili askeri yönetimin kontrolüne alındığı aktarılan açıklamada, isyancı güçlerin geri püskürtüldüğünü ve birçok komutanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Ulusal basındaki haberlerde ise Wagner'in çekilmesi, ülkede Rus varlığının sona ereceği anlamına geldiği, Wagner'in sonrası dönemde Rusya destekli yeni bir paramiliter oluşum olan Afrika Kolordusunun (Africa Corps), Mali'deki faaliyetleri devralacağı kaydedildi.

BÖLGEDE EL KAİDE VE DEAŞ SALDIRILARI HÜKÜM SÜRÜYOR

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile terör örgütü DEAŞ ile mücadele ediyor. Sivil hükümetin bu tehditle baş edemediği eleştirilerinin ardından ordu, yönetime el koymuştu.

FRANSA, GÜVENLİĞİ SAĞLAYAMAMIŞTI

Fransa, güvenliği sağlamak amacıyla 2013 yılında Mali'ye asker göndermiş ancak 2022’de birliklerini geri çekmişti.

ASKERİ YÖNETİM, WAGNER İLE ANLAŞTI

Fransız askerlerinin ayrılmasının ardından askeri yönetim, Rusya merkezli Wagner Grubu ile iş birliğine gitmişti.