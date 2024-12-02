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Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, LGBT konusunda yıllar önce bir adım attı.

Putin, konuyla ilgili propaganda yapılmasını yasaklayan yasayı 2022 yılında onayladı.

Bu yasanın ardından ise Rusya'da bir adım daha atıldı.

Moskova yönetimi, geçtiğimiz mart ayında "uluslararası LGBT hareketi" olarak adlandırdığı yapıyı aşırılıkçı ve terör örgütleri listesine ekledi.

POLİS GECE KULÜPLERİNE BASKIN DÜZENLEDİ

Rusya, LGBT'e karşı adeta savaş açtı.

Bu kapsamda başkent Moskova'da LGBT üyelerinin eğlendiği kulübü polis bastı.

Baskında kulüp üyeleri sıraya sokulurken kimileri de ters kelepçe ile gözaltına alındı.

O anlara ilişkin görüntüler servis edildi.

PUTİN'İN KARARNAMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eşcinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.