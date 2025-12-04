Rus sporcular gökyüzünde bir ilke imza attı: Havada futbol oynadılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rus ekstrem sporcu Sergey Boytsov ve ekibi, havada bir rekora imza attı...

Ekip, sıcak hava balonu altına kurulu 5×3 metrelik sahada 1.800 metre yükseklikte futbol oynadı.

Emniyet kemerleri ile platforma bağlı bir şekilde mücadele eden ekibi, bir uçak havadan takip etti.

"YENİ BİR DÜNYA REKORU KIRDIK"

30 yaşındaki sporcu Boytsov, Instagram hesabında "Yeni bir dünya rekoru kırdık. 1800 metrede sıcak hava balonu altında oynanan ilk futbol maçı." ifadelerini kullandı.

VİRAL OLDU

Gösteri, niş kategorilerle bilinen Ingenious Charm World Records (ICWR) tarafından rekor olarak onaylanırken, video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.