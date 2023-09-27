Rüşvetle suçlanan Bob Menendez'e istifa baskısı: Ben masumum Asansöre bindikten sonra peşinde olan muhabirlerin sorularıyla karşılaşan Menendez, herhangi bir suça bulaşmadığını iddia etti.

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ensonhaber.com

Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, eşi Nadine Arslanian ile birlikte kendilerini rüşvet aldıklarına dair iddiaların göbeğinde buldu.

Federal yetkililerin baskını sırasında çiftin evinde, yaklaşık 500 bin dolar nakit para ve 100 bin dolar değerinde altın ele geçirildi.

Hakkındaki iddiaları reddeden Menendez, kendisine yöneltilen suçlamalarla mücadele etmeyi planladığını söyleyerek masum olduğunu savunuyor.

Menendez'e baskı artıyor

Menendez, Demokrat Parti başta olmak üzere birçok kesimden gelen istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. En az 22 Demokrat senatör, New Jersey Senatörü Menendez'i Kongre'den istifaya davet etti.

Asansörde istifa sorusu

Amerikan Kongre binası Capitol'deki ofisinden ayrılırken asansöre binen Menendez'in peşini bırakmayan muhabirler, kendisine neden hâlâ istifa etmediğini sordu.

Bunun üzerine Menendez, "Çünkü ben masumum. Sizin derdiniz ne arkadaşlar!" şeklinde yanıt verirken, istifa çağrılarını geri çevirdi.

Sosyal medya konuşuyor: Altın külçeleriyle arası iyi

ABD'nin gündemini meşgul etmeyi sürdüren Menendez'in son derece gergin ve sinirli olduğu anlar kameraya yansıdı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Nakit para ve altın külçeleriyle arası iyi", "Şu ana kadar aynı suçlardan 2 kez dava açıldı" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Cumhuriyetçiler acele etmiyor

The Hill'in haberine göre, Senato'daki Cumhuriyetçiler ise Bob Menendez'in istifa etmesi yönünde çağrı yapmakta aceleci davranmıyor.

Bunun gerekçesi olarak, Menendez'in bir sonraki kampanya dönemindeki zayıflığı gösteriliyor.

Menendez istifa ederse, yerine New Jersey'den Demokrat Vali Phil Murphy geçecek.