Süleyman Şah Türbesi'ni kurtaran tümenden İbrahim Kalın'a teşekkür mesajı

YPG ile Suriye hükümeti arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen sahadaki askeri hareketlilik sürerken, Suriye ordusunun Fırat hattında ilerleyişini devam ettirdiği belirtiliyor.

Bu kapsamda operasyonlarını sürdüren Suriye ordusu, Türkiye açısından tarihi öneme sahip Süleyman Şah Türbesi’ne ait arazinin bulunduğu Karakozak köyünü YPG’den aldı.

Teröristlerin, daha önce nehir üzerindeki Karakozak Köprüsü'nü yıkmak için Karakozak köyü tarafındaki ayağını patlayıcılarla havaya uçurmaya çalıştığı ancak uç kısmının zayıf da olsa ayakta kalabildiği belirtildi.

VİDEO PAYLAŞIP MİT BAŞKANI'NA TEŞEKKÜR ETTİLER

Operasyon, Suriye Ordusu 76. Süleyman Şah Tümeni tarafından gerçekleştirildi.

Başarılı operasyonun ardından tümenin komutanı General Seyf Polat Ebubekir, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölgeden video yayınlayarak MİT Başkanı İbrahim Kalın'a teşekkür etti.

"BU TOPRAKLAR TÜRK YURDUDUR VE TÜRK KALACAKTIR"

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın 99 adıyla başlıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Ebubekir, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ben 76'ıncı Tümenin komutanı Seyf Polat Ebubekir. Bu videoyu MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'a ve onun değerli ekibine armağan ediyoruz. Ve tüm Türk dünyasına armağan ediyoruz.



Karakozak'ta bulunan Süleyman Şah babamızın türbesi teröristlerden tamamen temizlenmiştir. Bu türbeyi korumak bundan sonra bizim için namus ve vatan borcudur. Bu topraklar Türk yurdudur ve Türk kalacaktır. Saygılarımız ve selamlarımızla.

ÇEVREDE HALA MAYINLAR VAR

Öte yandan Suriye ordusunun terör örgütü PKK/SDG'den kurtardığı Karakozak köyü mevkiindeki Süleymah Şah Türbesi, havadan görüntüledi.

Süleyman Şah Türbesi, terör örgütünün, Münbiç sahasındaki Suriye ordusunun bölgeye Fırat Nehri üzerinden ulaşmasını engellemek amacıyla mayınlarla yoğun şekilde tuzakladığı bir bölgede yer alıyor.

Suriye ordusu, bölgedeki mayın ve diğer tuzaklamaları etkisiz hale getirmek için yoğun şekilde faaliyet gösteriyor.

TÜRKİYE'NIN SINIR DIŞINDAKİ TEK TOPRAK PARÇASI

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi’nin dedesi olan Süleyman Şah’ın türbesi, Suriye’de Halep ili sınırları içerisindeki Karakozak köyünde bulunuyordu.

Fransa ile Türkiye arasında 1921 yılında yapılan Ankara Antlaşması uyarınca Suriye içerisindeki bu bölge Türk toprağı olarak kabul edilerek, Süleyman Şah Türbesi'nde Türk askerlerinin nöbet tutmasına karar verilmişti.

Bu çerçevede, Karakozak'taki Süleyman Şah Türbesi arazisi, Türkiye’nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olma özelliği taşıyor.

NAAŞ ŞAH FIRAT OPERASYONU İLE TAŞINMIŞTI

12 Mart 2014’te Türk askerinin koruduğu Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Karakozak köyü çevresinde, DEAŞ ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında şiddetli çatışmalar yaşanmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şah Fırat Operasyonu ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'na ulaşarak, Suriye içindeki geçici nakil işleminin 22 Şubat 2015 tarihinde tamamlandığını duyurdu.

Bu çerçevede Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu, Süleyman Şah'ın kabriyle Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşındı.