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    Rusya, ABD Hazine Bakanı ve Enerji Bakanı'nı yaptırım listesine aldı

    Rusya, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un aralarında bulunduğu 61 ABD vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı.
    • 06.06.2022 - 21:47
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    Rusya, ABD Hazine Bakanı ve Enerji Bakanı'nı yaptırım listesine aldı

    Ukrayna-Rusya savaşının ardından başlayan yaptırım savaşları da devame diyor.

    ABD'nin son yaptırımlarına Rusya'dan misilleme geldi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un aralarında bulunduğu 61 ABD'liyi listeye aldı.

    Süresiz giriş yasağı

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Rus siyasetçi, iş insanı ve topluma mal olmuş kişilere karşı sürekli genişlettiği yaptırımlara yanıt olarak 61 ABD vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu belirtildi.

    Söz konusu yaptırımlara önde gelen askeri sanayi yöneticileri, medya platformları ve derecelendirme ajansları yöneticileri, uçak ve gemi firmaları yöneticileri bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Rus siber saldırısı iddialarını yayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin listede yer aldığı ifade edildi.

    Yaptırım listesinde İletişim Direktörü Kate Bedingfield gibi Beyaz Saray'dan da bazı yetkililerin isimlerinin de yer alması dikkati çekti.

    Rusya, ABD Hazine Bakanı ve Enerji Bakanı nı yaptırım listesine aldı #1
    Enerji Bakanı Jennifer Granholm

    Rusya, ABD Hazine Bakanı ve Enerji Bakanı nı yaptırım listesine aldı #2
    ABD Hazine Bakanı Janet Yellen


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