Rusya: ABD ile vardıkları ticaret anlaşması Avrupalılar için aşağılayıcı

ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İskoçya’da yeni bir ticaret anlaşmasına imza attı.

Buna göre, AB’den ithal edilen ürünlere uygulanacak gümrük vergisi yüzde 30’dan yüzde 15’e çekildi.

Anlaşma kapsamında otomobiller dahil pek çok AB ürünü, yüzde 15 gümrük vergisine tabi tutulacak.

RUSYA'DAN SERT TEPKİ

Ancak Rusya’dan bu anlaşmaya, Avrupa'yı sertçe eleştiren bir tepki geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün duyurduğu, AB ile varılan ticaret anlaşmasını değerlendirdi.

Trump’ın çelişkili açıklamaları ve adımlarına rağmen ülkesinin ekonomik çıkarlarını korumak konusunda tutarlı olduğunu vurgulayan Medvedev, anlaşmanın önemli miktarda yatırımı Avrupa’dan ABD’ye kaydıracağını savundu.

"AVRUPALILAR İÇİN AŞAĞILAYICI BİR ANLAŞMA"

Medvedev, anlaşma nedeniyle Avrupa sanayisinin ve tarım sektörünün, ABD’den ithal edilecek pahalı enerji ithalatı sebebiyle maliyet artışıyla karşılaşacağını belirterek, “Anlaşma, sadece ABD’ye fayda sağladığı için Avrupalılar için tamamen aşağılayıcıdır.” ifadesini kullandı.

ABD mallarına yönelik gümrük vergisi sıfırlandığı için Avrupalı ürünlerin korunaksız kalacağını savunan Medvedev, “Anlaşma, petrol ve doğal gazımızın satın alınmasını yasaklayan doğası gereği elbette ve açıkça Rusya karşıtıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD VE AB TİCARET ANLAŞMASI

ABD Başkanı Trump, dün AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıkladı.

AB ile çerçeve ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını belirten Trump, "AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak." dedi.

AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini bildiren Trump, AB pazarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını söyledi.