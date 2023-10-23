Rusya: ABD merkezli olmayan yeni dünya düzeni gerekiyor Kremlin Sözcüsü Peskov, "ABD, kendi etrafında dönen bir dünya istiyor" dedi. Bunun mümkün olmadığını belirten Peskov, "Dünyanın yeni bir düzene ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

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Rusya, dünya düzeninin yeniden kurulması gerektiğini düşünüyor.

Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Tek kutuplu dünya düzeni çağı geçmişte kaldı." derken, küresel gerilimlerin üstesinden gelmenin yolunun ancak çok kutuplu dünya sisteminin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını söylemişti.

Putin'in sözlerine benzer bir açıklamayı, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptı.

Peskov, dünya düzeninin uluslararası hukuka, karşılıklı saygıya ve yarara, birbirinin iç işlerine karışmamaya dayanması gerektiğini belirtti.

"Washington'ın himayesinde inşa edilmemeli"

ABD Başkanı Joe Biden'ın dünyanın yeni bir düzene ihtiyaç duyduğu yönündeki açıklamasını desteklediklerini anlatan Peskov, böyle bir düzenin yalnızca Washington'ın himayesinde inşa edilmemesi gerektiğini kaydetti.

"Dünyanın yeni bir düzene ihtiyacı var"

Gazetecilere konuşan Peskov, şunları dile getirdi:

Sayın Biden'a kesinlikle katılıyoruz. Bu, onun söylediklerine tamamen katıldığımız nadir bir durumdur.



Dünyanın yeni bir düzene ihtiyacı var, fakat bu düzen (ABD'nin teşvik ettiğinden) tamamen farklı ilkelere dayalı olmalı.

Kontrol mekanizması yorumu

Kremlin, gelecekteki dünya düzeninin, tüm kontrol mekanizmalarını tek bir ülkenin elinde toplamaya yönelik her türlü girişimden uzak olması gerektiğine inanıyor.

Ayrıca tek bir gücün kendi iradesini ve kararlarını diğer ülkelere dayatmaya yönelik tüm girişimlerden arınmış olması gerektiğinin altı çiziliyor.

"İç işlerine karışmamaya dayanmalı"

Rus sözcü, konuşmasının devamında şunları söyledi:

'Kurallara' değil, uluslararası hukuka dayalı bir dünya düzeni olmalı. Karşılıklı saygıya, yarara, birbirlerinin iç işlerine karışmamaya dayanmalıdır.

"ABD, kendi etrafında dönen dünya istiyor"

"Sayın Biden, ABD'nin böyle bir düzeni inşa edebilecek kapasitede olduğunu da söyledi." şeklinde konuşan Dmitriy Peskov, "İfadesinin bu kısmına katılmıyoruz." diye ekledi.

Biden yönetiminin aklında ABD merkezli bir dünya düzeni olduğunu anlatan Rus sözcü, "Yani ABD etrafında dönen bir dünya. Bu artık böyle olmayacak." vurgusu yaptı.