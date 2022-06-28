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    Rusya: ABD ve Avrupa'nın silahlarını vurduk

    Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kremençuk'ta, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen silah ve mühimmatların bulunduğu hangarlar vuruldu" denildi.
    • 28.06.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 13:56
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    Rusya: ABD ve Avrupa'nın silahlarını vurduk

    Rus güçleri, 24 Şubat'ta başlayan savaşta Ukrayna'da belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyor.

    Savaşın bilançosuna ilişkin açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'dan geldi.

    Vurulan hedefler

    Konaşenkov, Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin "kritik" kayıplar yaşadığını ileri sürdü.

    Rus sözcü, "Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri'nin Harkiv'deki Azov taburu ile 92. Motorlu Piyade Tugayı'nın merkezine düzenlediği saldırı sonucu 100'den fazla Ukraynalı asker, yabancı paralı savaşçı ve 15'e kadar zırhlı araç yok edildi." ifadesini kullandı.

    Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırılara devam ettiğini belirterek, şunları aktardı:

    ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen silah ve mühimmatlar hedef alındı

    "Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen silah ve mühimmatların bulunduğu hangarlar, dün Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetlerince havadan yüksek hassasiyetli silahla vuruldu.

    Saldırı sonucunda Donbas'taki Ukrayna birliklerine gönderilmesi için depolanan Batı üretimli silah ve mühimmatlar vuruldu. Mühimmatların patlaması, yakınlarda bulunan ve çalışır vaziyette olmayan alışveriş merkezinde yangının çıkmasına sebep oldu."

    Rusya: ABD ve Avrupa nın silahlarını vurduk #1

    Balistik füzeler ele geçirildi

    Son 24 saatte Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 2 yönetim merkezi, Luhansk bölgesinde ise Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerince 24 yönetim merkezi ile asker ve askeri teçhizatın yok edildiğini söyledi.

    Ukrayna'ya ait 3 "Su-25" tipi savaş uçağı, "Mi-8" tipi helikopter ile 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydeden Konaşenkov, 7 "Toçka-U" balistik füzenin ele geçirildiğini dile getirdi.

    AA'nın haberine göre, Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 218 uçak, 133 helikopter, 1382 insansız hava aracı, 350 hava savunma füze sistemi, 3 bin 837 tank ve zırhlı araç, 690 çok namlulu roketatar, 3 bin 37 obüs ve havan topu, 3 bin 889 özel askeri araç imha edildi." dedi.


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