Rusya: ABD'nin petrol fiyatlarını düşürme çağrısı kabul edilemez

AA & Ensonhaber

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile Rusya'nın da bulunduğu bazı petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ toplantısı kapsamında Rus devlet kanalı Rossiya-24’e açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol piyasalarındaki durumu aylık bazda takip etmeye devam edeceklerine işaret etti.

"Üretimde 1 Nisan’dan itibaren başlayacak kademeli artış takvimine göre 2023'te kabul edilen gönüllü üretim kısıntısını 1,5 yıl boyunca azaltacağız" diyen Novak, ABD’de yeni yönetimin petrol piyasalarında yeni zorluklar ortaya çıkarttığını anlatarak, "OPEC'e rekabetçi olmayacak bir şekilde ve pazar payını artırmak için petrol fiyatlarını düşürme çağrısında bulundular" diye konuştu.

"HAKSIZ MÜDAHALE GİRİŞİMLERİ KABUL EDİLEMEZ"

OPEC+ üyelerinin birlik nezdinde varılan anlaşmalara tümüyle bağlı olduğunu vurgulayan Novak, "Küresel petrol piyasasının işleyişine yapay ve haksız müdahale girişimleri kategorik olarak kabul edilemez" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Suudi Arabistan ile OPEC üyelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini talep etmişti.