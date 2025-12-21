Rusya: Avrupa ve Ukrayna'nın teklifleri, uzun vadeli barışına hizmet etmiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için ABD ve Avrupa Birliği'nin de dahil olduğu görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakova, ABD aracılığıyla hazırlanan planda Ukrayna ve Avrupa tarafından yapılan değişikliklere ilişkin konuştu.

"UZUN VADELİ BARIŞ İHTİMALİNİ ARTTIRMIYOR"

Yuri Uşakov, "Avrupalılar ve Ukraynalıların yaptıkları ya da yapmaya çalıştıkları teklifler, kesinlikle belgeyi iyileştirmiyor ve uzun vadeli barışın sağlanması ihtimalini arttırmıyor. Bu bir tahmin değil." ifadelerini kullandı.

AVRUPA VE UKRAYNA PLANDA DEĞİŞİKLİKLER SUNMUŞTU

Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler, ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planı üzerinde bir dizi düzenleme yapmıştı.

Ukrayna ve Avrupalıların düzenlemeleriyle plan 20 maddeye düşürülmüştü. Bu düzenlemelerin amacı, tekliflerin Ukrayna’nın güvenlik çıkarlarını ve Avrupa’nın uzun vadeli istikrar kaygılarını daha iyi yansıtmasını sağlamak olarak ifade edilmişti.