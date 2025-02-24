Rusya: Avrupa 'yaptırım' yolunu izlemeye devam ediyor

DHA

Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor.

Rusya ve ABD arasındaki Ukrayna ve AB liderlerinin dışlandığı barış müzakereleri, taraflar arasındaki gerginliğin fitili olmuştu.

Rusya tarafı bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmazken Avrupa Birliği, tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararı almayı gündeme getirmişti.

PESKOV'DAN AB MESAJI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bu karara ilişkin görüşlerini de dile getirdi.



Peskov, ABD ile dışişleri bakanlarının uzmanları düzeyinde hafta sonu yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerdeki sorunların ve iki ülkenin diplomatik misyon temsilciliklerinin çalışmasını engelleyen hususların ele alınacağı kaydetti.

"AVRUPA YAPTIRIM YOLUNU İZLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama kararına yönelik Peskov, “Avrupa ile diyaloğun yeniden başlaması için herhangi bir zemin görmüyoruz. Avrupalılar, yaptırım uygulama yolunu izlemeye ve savaşın devam etmesi gerektiği düşüncesiyle hareket etmeye devam ediyor. Bu, Ukrayna meselesine çözüm yollarının aranması isteğiyle çelişiyor. Aslında Amerikalılarla bunun üzerine uğraşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"ABD, UKRAYNA KRİZİNİN TEMEL NEDENLERİNİ ANALİZ EDECEK"

Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaklaşımını yeniden biçimlendirme isteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Washington'ın Ukrayna krizinin temel nedenlerini analiz edeceğini umuyoruz. Bu konuya Avrupa'daki rakiplerimizin dikkatini her zaman çekmeye çalıştık, fakat eski ABD yönetimi gibi bunu reddetti. Temel nedenlerin derin analizi yapılmadan, meselenin çözümüne ulaşmak imkansız.” dedi.