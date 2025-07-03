Rusya, Azerbaycan’da bulunan vatandaşlarını uyardı

Rusya ve Azerbaycan gerilimi bölgede endişeleri artırdı.

Rus güvenlik güçlerince, 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış ve 9 kişi gözaltına alınmıştı.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Rusya'nın ülkedeki tüm kültürel etkinliklerini iptal etmişti.

VATANDAŞLARA UYARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’da bulunan Rus vatandaşlarına temkinli olmaları çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan’da bulunan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Rus vatandaşlarına yönelik uyarılar yer aldı.

"DİKKATLİ VE TEMKİNLİ"

Azerbaycan’a seyahat edecek Rus vatandaşlarının "ülkedeki durumu" dikkate almaları gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: