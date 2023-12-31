Rusya: Belgorod saldırısının arkasında İngiltere ve ABD var Belgorod'a düzenlenen saldırı ve meydana gelen ölümler, Moskova'da tansiyonu yükseltti. Rusya'dan İngiltere ve ABD'ye suçlamalar yöneltilirken, saldırı anı ve sonrasında yaşananlar farklı açılardan görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Rusya, ölümlerle sonuçlanan saldırının şokunu yaşıyor.

Belgorod bölgesine düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 20 kişi hayatını kaybederken, 111 kişi de yaralandı.

Moskova yönetimi, saldırının Ukrayna tarafından organize edildiğini ve İngiltere ile ABD'nin bu olayın birer parçası olduğunu söyledi.

İngiltere ve ABD'ye suçlama

Kiev'in suçlu ilan edildiği açıklamada, Ukrayna'yı "düzenli olarak kanlı suçlar işlemeye teşvik eden" tarafların "İngiliz ve Amerikan danışmanlardan" oluştuğu öne sürüldü.

"Avrupa Birliği ülkeleri de sorumlu"

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ukrayna yönetimine silah sevkiyatını inatla ve sorumsuzca yapan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de bu saldırıdan sorumlu.



Bu ve diğer suçların organizatör ve failleri yasalara uygun şekilde cezalandırılacak.

Rusya: Ukrayna'nın güçsüz olduğunun işareti

Saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) dile getirileceği kaydedilen açıklamada, tüm ülkelere saldırıyı kınama çağrısında bulunuldu.

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Belgorod'a yönelik saldırının Ukrayna ordusunun cephede güçsüz olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiyana Moskalkova ise uluslararası örgütlere saldırıyı kınama çağrısında bulundu.

Saldırının ayrıntıları

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, dün Ukrayna ordusunun Belgorod kentine saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının 2 adet misket içerikli "Olha" füzesi ve Çekya yapımı "Vampire" roketleriyle düzenlendiği, saldırıda 2'si çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko başkanlığındaki bir ekip Belgorod kentine doğru yola çıkmıştı.

BMGK'da görüşüldü

Rusya'nın talebiyle toplanan BMGK'da Ukrayna'nın Belgorod'a düzenlediği saldırı ile ilgili gelişmeler ele alındı.

BMGK toplantısında konuşan BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, bölgede tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

"Şehirlere ve köylere yönelik tüm saldırıları kınıyoruz"

Her iki ülkedeki çeşitli saldırılarda sivillerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Khiari, şu ifadeleri kullandı:

Gerek Ukrayna, gerekse Rusya Federasyonu'nda şehirlere ve köylere yönelik tüm saldırıları kınıyoruz. Sivillere ve sivil altyapısına yönelik saldırılar uluslararası insani hukukun ihlalidir ve bunlar son bulmalıdır.

Khiari, BM olarak bölgede tansiyonun düşürülmesinin ve sivillerin korunmasının öneminin farkında olduklarını ve bunun için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

"Zelensky hesabını verecek"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise toplantıda yaptığı konuşmada, Belgorod'a düzenlenen saldırıyı kınadı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin bu saldırıların hesabını vereceğini iddia etti.

İsim vermeden Ukrayna'ya destek veren Batılı ülkeleri de eleştiren Nebenzya, Kiev'e sağlanan destek sayesinde Ukrayna'nın Rus kentlerini vurduğunu savundu.

Öte yandan Rusya'nın toplantıya katılmasını beklediği Çekya'nın BMGK'deki temsilcisinin toplantıya katılmadığı bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)