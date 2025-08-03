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Rusya bir kez daha sallandı: Kuril Adaları’nda 7 büyüklüğünde deprem

Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremden sonra Rusya tekrar sallandı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na göre Kuril Adaları’nda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 03.08.2025 09:53
Rusya bir kez daha sallandı: Kuril Adaları’nda 7 büyüklüğünde deprem

Rusya depremin yaralarını sarmaya çalışırken yeniden sallandı.

Çarşamba günü Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Sarsıntı, yaklaşık 200 kilometrelik bir kırılma boyunca güneybatı yönüne yayılmıştı.

İKİNCİ BİR DEPREM MEYDANA GELDİ

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na (USGS) göre, Rusya’ya bağlı Kuril Adaları'nda 35 kilometre derinlikte 7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

USGS açıklamasında, sarsıntının yerel saatle 05.47’de başladığı belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI YOK

Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.

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