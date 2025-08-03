Rusya bir kez daha sallandı: Kuril Adaları’nda 7 büyüklüğünde deprem

Rusya depremin yaralarını sarmaya çalışırken yeniden sallandı.
Çarşamba günü Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Sarsıntı, yaklaşık 200 kilometrelik bir kırılma boyunca güneybatı yönüne yayılmıştı.
İKİNCİ BİR DEPREM MEYDANA GELDİ
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na (USGS) göre, Rusya’ya bağlı Kuril Adaları'nda 35 kilometre derinlikte 7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
USGS açıklamasında, sarsıntının yerel saatle 05.47’de başladığı belirtildi.
TSUNAMİ UYARISI YOK
Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.