Rusya bir kez daha sallandı: Kuril Adaları’nda 7 büyüklüğünde deprem Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremden sonra Rusya tekrar sallandı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na göre Kuril Adaları’nda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.