Rusya, Çin ile füze savunması ve stratejik istikrar konularında görüştüğünü duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya-Çin hattında sıcak gelişmeler...

Rusya Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamada, Rus ve Çinli yetkililer arasında Moskova'da 19 Kasım'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin detaylara yer verildi.

KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜVENLİK ELE ALINDI

İki ülke yetkililerinin, füze savunması ve stratejik istikrar konularını ele aldığı kaydedilen açıklamada, "Küresel ve bölgesel güvenlik için stratejik riskler yaratan istikrarsızlaştırıcı faktörlerin ve bunları en aza indirmenin yolları hakkında görüş alışverişini içeren konular derinlemesine ele alındı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tarafların, söz konusu başlıklarda yürütülen etkileşimden ötürü "karşılıklı memnuniyetlerini" ifade ettikleri belirtildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA YAKIN İŞBİRLİĞİ

Daha önce Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin’le Rusya’daki nadir toprak elementlerinin üretiminde iş birliğini ele aldıklarını söylemişti.