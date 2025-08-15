Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alaska'daki zirveye 'SSCB' yazılı tişörtle geldi

Tarihi görüşmeye saatler kaldı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, bugün Alaska’da Türkiye saatiyle 22.30’da bir araya gelmesi bekleniyor.
ANA GÜNDEM UKRAYNA
Elmendorf-Richardson Üssü'nde yapılacak görüşmede ana konu, Ukrayna krizinin çözümü olacak.
İki lider bölgesel meseleleri de istişare edecek.
KIYAFET DETAYI ÇOK KONUŞULDU
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Alaska'ya üzerinde "SSCB" (CCCP) yazılı bir sweatshirt giyerek geldi.
Lavrov'un bu hamlesi 'mesaj mı verdi' sorularını beraberinde getirirken sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu.
ORTAK BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞEBİLİR
Görüşmede liderler önce tercümanların katılımıyla yüz yüze görüşecek; ardından iki ülke heyetlerinin katılımıyla sürecek.
Müzakereler, çalışma kahvaltısıyla devam edecek.
Liderlerin görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçmesi de bekleniyor.