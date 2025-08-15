Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alaska'daki zirveye 'SSCB' yazılı tişörtle geldi ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Alaska'da baş başa bir görüşme öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Alaska'ya üzerinde 'SSCB' yazılı bir kıyafet giyerek gelmesi gündem oldu.