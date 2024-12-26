Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna ile ateşkes çıkmaz sokak

İHA

Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor..

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün düzenlediği basın toplantısında Rus ve yabancı gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile ateşkes çağrılarına ilişkin konuşan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

Bu konu hakkında çok şey söylendi. Devlet Başkanı, bu konudan defalarca bahsetti. Boş konuşmalarla yetinmeyeceğiz.



Şimdiye kadar duyduğumuz şey, bir ateşkes yapılmasının gerekliliği hakkında konuşmalardı. Hiç kimse ateşkesin amacının Ukrayna'ya silah akıtmaya devam etmek ve toplanmalarını, seferberlik yürütmelerini mümkün kılmak için zaman kazanmak olduğunu gizlemiyor.

"UKRAYNA İLE ATEŞKES ÇIKMAZ SOKAK"

Ukrayna ile ateşkesin çıkmaz sokak olduğunu vurgulayan Lavrov, "Rusya'nın güvenliğini ve komşularımızın meşru çıkarlarını güvence altına almak için şartları belgeleyecek, uluslararası hukuka dayalı, nihai, yasal olarak bağlayıcı anlaşmalara ihtiyacımız var" dedi.

"FRANSA UKRAYNA OLMADAN DİYALOG TEKLİF ETTİ"

Fransa’dan Ukrayna’daki krizin çözümüne ilişkin Kiev’deki yönetimin katılımı olmadan diyalog kurma teklifini aldıklarını ifade eden Lavrov, Paris'ten bu şekilde Batı'nın "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında tek kelime edilmemesi" kuralını ihlal ettiğini vurguladı.

"SURİYE'DEKİ YENİ YÖNETİMLE DİYALOG KURMAYA HAZIRIZ"

Suriye’deki yeni yönetim ile ilişkilere ilişkin konuşan Lavrov, “Rusya diplomatik misyonu aracılığıyla yeni Suriye yetkilileriyle temaslarını sürdürüyor. Her şeyden önce şu anda Rus vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve büyükelçiliğinin güvenli bir şekilde çalışmasıyla ilgili konuları görüşüyoruz. İkili ilişkilerimiz ve bölgesel gündemdeki konularla ilgili diyalog kurmaya ilgi duyuyoruz ve hazırız" dedi.

Astana formatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, "Türkiye, İran ve Rusya'nın tutumu, Astana formatının şu anki aşamada faydalı bir rol oynayabileceği yönünde" dedi

Türkiye’nin Suriye sınırındaki güvenlikle ilgili meşru kaygılarını anladıklarını kaydeden Lavrov, “Burada terörist yapıların karıştığı tekrarlanan olaylar yaşandı. Bu meşru çıkarlar, Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve birliğini koruyacak şekilde sağlanmalıdır" dedi.