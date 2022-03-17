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    Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ile müzakereler devam ediyor

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 'Ukrayna ile görüşmeler siyasi, askeri ve insani başlıkları altında, video konferans yöntemiyle sürüyor' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 12:43
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ile müzakereler devam ediyor

    Rusya-Ukrayna savaşı 22'nci gününde devam ediyor.

    Tüm dünya gözlerini, ülkeler arası barışın sağlanması için en önemli adım olan müzakerelere dikmiş durumda.

    İki ülke arasında 14 Mart'ta başlayan 4. tur müzakere görüşmelerine ise teknik sebeplerden dolayı ara verilmişti.

    Müzakerelere 15 Mart ve 16 Mart'ta devam edildiği bilgisi paylaşılırken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, görüşmeler hakkında açıklama yaptı.

    "GÖRÜŞMELER VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE SÜRÜYOR"

    Zaharova,  "Ukrayna ile görüşmeler siyasi, askeri ve insani başlıkları altında video konferans yöntemiyle sürüyor." şeklinde aktardı.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ile müzakereler devam ediyor #1


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