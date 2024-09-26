AA

Rusya ile arasında gerilim hızla tırmanmaya devam ederken açıklamalar da peş peşe gelmeye devam ediyor...

İki ülke arasında karşılıklı çatışma sürerken Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

YERLEŞİM BİRİMİ ELE GEÇİRİLDİ

Önemli bazı yerlerin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, Donetsk'te Ukrainsk yerleşim biriminin ele geçirildiği açıklandı.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Merkez askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ukrainsk yerleşim birimi kurtarıldı.

DÜN DE AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Öte yandan, dün yapılan açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Ostroye ve Grigorovka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Öznur Kaya
Editör