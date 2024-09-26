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Rusya duyurdu: Donetsk'te Ukrainsk yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya duyurdu: Donetsk'te Ukrainsk yerleşim birimini ele geçirdik Dün yaptığı açıklamada Donetsk bölgesinde Ostroye ve Grigorovka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyuran Bakanlık, bu kez Donetsk'te Ukrainsk yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı.