Rusya duyurdu: Ukrayna,TürkAkım'a saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan TürkAkım boru hattına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
Yapılan yazılı açıklamada, TürkAkım boru hattının altyapısına yönelik saldırı girişimine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.
ZELENSKY'NİN ZİYARETİ SIRASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ BELİRTİLDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin ABD ziyareti sırasında, dün gece Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna 3 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtilen açıklamada, saldırıyla Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulmasının hedeflendiği ifade edildi.
Tüm İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, istasyonun herhangi bir zarara uğramadığı bilgisi verildi.
DOĞAL GAZ SEVKİYATININ NORMAL ŞEKİLDE SÜRDÜĞÜ KAYDEDİLDİ
Açıklamada, kompresör istasyonundan TürkAkım'a doğal gaz sevkiyatının normal şekilde sürdüğü kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığından 13 Ocak'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'nın aynı istasyona 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu duyurulmuştu.
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