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Rusya duyurdu: Ukrayna,TürkAkım'a saldırı girişiminde bulundu

Rusya duyurdu: Ukrayna,TürkAkım'a saldırı girişiminde bulundu Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, TürkAkım boru hattının altyapısına yönelik Ukrayna tarafından bir saldırı girişimi gerçekleştirildiği bildirilerek, doğal gaz sevkiyatının normal şekilde sürdüğü ifade edildi.