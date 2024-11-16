Rusya: Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS ortak ülkeleri oldu

DHA

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) ülkelerinin dışişleri ve ticaret bakanlarının ortak toplantısında yaptığı açıklamada, Endonezya, Malezya ve Tayland'ın BRICS ortak ülkeleri olduğunu ifade etti.

Pankin, “Kazan'daki BRICS zirvesi, dünya çoğunluğunun adil bir dünya düzeni kurma, küresel kurumlarda reform yapma ve eşitlikçi ekonomik bağlar kurma arzusunu ortaya koydu.

"BRICS'IN ORTAKLARI HALİNE GELDİ"

Ticaret, yatırım, yapay zeka, enerji, iklim ve lojistik alanlarında önemli bir anlaşma paketi imzalandı. APEC'teki ortaklarımız Endonezya, Malezya ve Tayland, BRICS’in ortakları haline geldi.” dedi.