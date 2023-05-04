Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.
Gece saatlerindeki saldırı, Rusya'yı adeta ayağa kaldırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Putin'e saldırmadık." dedi.
"Kararlar Washington’da alınıyor"
Konuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, saldırı nedeniyle ABD'yi suçladı:
Bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev’de değil, Washington’da alındığını biliyoruz.
"Saldırıyı reddetmeleri gülünç"
Peskov, "Kiev kendisine söyleneni yapıyor." ifadesini kullandı, Kiev'in ve Washington'ın saldırıyı reddetme söylemlerinin "gülünç" olduğunu söyledi.
Rus Sözcü, Devlet Başkanı Putin'in, bugün Kremlin'de çalışmaya devam ettiğini anlatırken, "Başkanın programı hiç değişmiyor. Bugün Kremlin'de çalışıyor." ifadesini kullandı.