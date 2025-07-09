Rusya ile Kuzey Kore arasında doğrudan uçuşlar başlayacak

Rusya ve Kuzey Kore arasında ilişkileri sürüyor...

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore arasında başlaması planlanan doğrudan uçuşlara ilişkin bilgilere yer verildi.

DİREKT UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Buna göre, Nordwind şirketine Moskova ile Pyongyang arasında doğrudan uçuşlara başlaması konusunda izin verilirken, şirket haftada en fazla iki uçuş gerçekleştirebilecek.

İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Kore ile ulaşım alanında iş birliğini genişletmek için çalışmalar yaptıklarını söylemişti.

Moskova ile Pyongyang arasında Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan doğrudan tren seferleri, 17 Haziran’da tekrar başlamıştı.