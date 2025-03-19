Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

DHA

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sona doğru....

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus lider Putin ile görüşmesi sonrası bölgede ateşkese bir adım daha yaklaşıldı..

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ateşkese olumlu yanıt verirken, Putin kalıcı barış için daha fazla çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti..

Gelişmelerin ardından iki ülke arasında bir esir takası daha gerçekleşti..

175'ER RUS VE UKRAYNA ASKERİ TAKAS EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'yla esir takası yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “19 Mart'ta, müzakere süreci sonucunda 175 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolü altındaki topraklardan iade edildi. Buna karşılık 175 Ukrayna askerinin yanı sıra acil tıbbi yardım alması gereken 22 ağır yaralı Ukrayna askeri, iyi niyet göstergesi olarak teslim edildi.” ifadeleri kullanıldı.