Rusya, ilhak edilen Ukrayna bölgelerini 2030'a kadar kendine bağlayacak Devlet Başkanı Putin, önümüzdeki 6 yıl içinde işgal altındaki bölgeleri 'Rusya seviyesine' ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

ensonhaber.com

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak edilen Ukrayna topraklarının Rusya'ya tamamen entegre edilmesi gerektiğini söyledi.

Putin, bu konuda son tarih olarak 2030 yılına işaret etti.

Ukrayna'nın doğu Donbas bölgesi, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı olarak ilhak ettiği 2014 yılından bu yana Rus güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

6 yıl hedefi: Rusya seviyesine ulaşmalı

Rusya'nın Şubat 2022'deki geniş çaplı saldırılarından bu yana Herson, Zaporijya, Mıkolayiv oblastlarının bazı kısımları Rus işgali altında bulunuyor.

Putin, önümüzdeki 6 yıl içinde işgal altındaki bölgelerin belirli "kilit alanlarda" gelişerek "Rusya seviyesine ulaşması gerektiğini" söyledi.

"İyi bir ivme var"

Ukrayna basınının aktardığına göre, Putin, işgal altındaki topraklarda sosyo-ekonomik kalkınma konusunda "iyi bir ivme" olduğunu dile getirdi.

Putin ayrıca, Rus bankalarına Batı'nın yaptırımları konusunda endişelenmemeleri çağrısında bulundu.

'Korkmayın' mesajı

Rus lider, finansal kurumlara yönelik sözlerini şöyle sürdürdü: