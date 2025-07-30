Rusya: Kamçatka'daki yanardağ faaliyete geçti

Rusya'da deprem...

Kamçatka Yarımadası açıklarında, 30 Temmuz 2025 TSİ 02.24’te ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na (USGS) göre 8.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM YANARDAĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Rus devlet haber ajansı RIA'nın haberine göre, Rusya'da 8.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Kamçatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskoy Yanardağı, faaliyete geçti.

Volkanda patlamalar meydana geldiği belirtiliyor.

PATLAMA DEPREMİN ARDINDAN GERÇEKLEŞTİ

Patlama, son 24 saat içinde bölgede kaydedilen 180'den fazla depremin ve aylardır süren volkanik aktivitenin ardından gerçekleşti.

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü yaptığı açıklamada, kül bulutunun yanardağın kuzey-kuzeydoğusuna doğru 90 kilometre yayıldığını ve bölgesel hava trafiği için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

3 BİN METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Yaklaşık 3 bin metre yüksekliğindeki Bezymianny Yanardağı, Ust-Kamchatsky bölgesindeki Klyuchi köyüne 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.