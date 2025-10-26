Rusya Kiev’i balistik füzeyle vurdu: 2 ölü 13 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sivil altyapıyı hedef aldı. Balistik füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

SALDIRI SONRASI YANGIN ÇIKTI

Ukrayna Devlet Acil Servisi, saldırı sonrası bölgede yangın çıktığını ve ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü açıkladı. Olay yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi.

"RUS TERÖRİSTLER SİVİL ALTYAPIYI VURUYOR"

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mühimmat yok, askeri üretim yok. Rus teröristler sivil ve yerleşim altyapımızı balistik füzelerle vuruyor. Gördüğümüz tek şey saf terör.” ifadelerini kullandı.

ZELENSKY'DEN MÜTTEFİKLERE ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehirlerin korunması için Patriot hava savunma sistemlerinin önemine dikkat çekti.

Zelensky, “Hiçbir ülke böyle bir kötülük karşısında yalnız bırakılmamalı. ABD, Avrupa ve G7 ülkeleri, bu tür saldırıların artık can güvenliğini tehdit etmemesini sağlayabilir. Rusya'nın balistik saldırılarına, güçlü ülkelerin ortak tepkisiyle karşılık verilmelidir.” ifadelerine yer verdi.